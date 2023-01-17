Замятина (?) Мариана Лаврентева
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Замятин Кирил Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Замятин Кирил Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина Кириловна
Отец ребёнка: Замятин Кирил Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анастасия Кириловна
Отец ребёнка: Замятин Кирил Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно