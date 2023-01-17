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Замятина (?) Мариана Лаврентева

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Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Замятин Игнат Кирилович

Отец ребёнка: Замятин Кирил Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1778

Сын: Замятин Филип Кирилович

Отец ребёнка: Замятин Кирил Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина Кириловна

Отец ребёнка: Замятин Кирил Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анастасия Кириловна

Отец ребёнка: Замятин Кирил Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Кирил Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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