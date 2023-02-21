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Замятин Евтей Прокопивич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

01.08.1903

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Замятин Прокоп Игнатьевич

Мать: Замятина Мария Максимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
25.01.1863

Жена: Замятина Мария Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.05.1864

Дочь: Елена Евтеевна

Мать ребёнка: Замятина Мария Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
01.08.1903
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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