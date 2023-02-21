Замятин Евтей Прокопивич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти01.08.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
25.01.1863
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.05.1864
Дочь: Елена Евтеевна
Мать ребёнка: Замятина Мария Степановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
01.08.1903
д. Озерные (Над оз.Афонинским)