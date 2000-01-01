Замятина (Попова) Мария Степановна
Место рожденияп. Троминского
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Троминского
Бракосочетание
25.01.1863
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.05.1864
Дочь: Елена Евтеевна
Отец ребёнка: Замятин Евтей Прокопивич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)