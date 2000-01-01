Замятина (Попова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Попова) Мария Степановна

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Место рождения

п. Троминского

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Троминского
Бракосочетание
25.01.1863

Муж: Замятин Евтей Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.05.1864

Дочь: Елена Евтеевна

Отец ребёнка: Замятин Евтей Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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