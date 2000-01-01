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Замятин Герасим Филиппович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1763

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Замятин Филип Иванович

Мать: Замятина Татьяна Григорьевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Матрона Герасимовна

Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1785

Сын: Замятин Степан Герасимович

Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Замятин Сидор Герасимович

Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1792

Сын: Замятин Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Замятин Пётр Герасимович

Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Агафия Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1799
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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