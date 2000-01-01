Замятин Герасим Филиппович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1763
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Матрона Герасимовна
Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1785
Сын: Замятин Степан Герасимович
Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1789
Сын: Замятин Сидор Герасимович
Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1792
Сын: Замятин Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Замятина Агафия Васильевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1799
д. Озерные (Над оз.Афонинским)