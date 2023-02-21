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Замятин Степан Герасимович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1785

Дата смерти

10.07.1859

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Замятин Герасим Филиппович

Мать: Замятина Агафия Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
29.05.1850

Жена: Замятина Александра Ульянова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак,Вятской округи, Костинского прихода, д. что была починком Ивана Тюкалова, крестьянина Поликарпа Парфемева Сандалова
Рождение ребёнка
02.06.1851

Сын: Замятин Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Замятина Александра Ульянова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.08.1852

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Замятина Александра Ульянова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Параскева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
10.07.1859
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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