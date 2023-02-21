Замятин Степан Герасимович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1785
Дата смерти10.07.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
29.05.1850
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак,Вятской округи, Костинского прихода, д. что была починком Ивана Тюкалова, крестьянина Поликарпа Парфемева Сандалова
Рождение ребёнка
02.06.1851
Мать ребёнка: Замятина Александра Ульянова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.08.1852
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Замятина Александра Ульянова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Параскева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
10.07.1859
д. Озерные (Над оз.Афонинским)