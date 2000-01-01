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Замятин Фёдор Степанович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

02.06.1851

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1851

Отец: Замятин Степан Герасимович

Мать: Замятина Александра Ульянова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
20.01.1874 ст.

Жена: Замятина Евдокия Евплантева

1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених первый брак 21 год невеста 19 лет дер. Коноваловская крест. Евпла Пантелемонова Видякина дочь. поруч. поч. Над Офонинским озером крест. Фёдор Поликарп, Карп... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Замятин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Замятина Акилина Лаврентиева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Акилина Лаврентиева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1874
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