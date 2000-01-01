Замятин Фёдор Степанович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения02.06.1851
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1851
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
20.01.1874 ст.
1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених первый брак 21 год невеста 19 лет дер. Коноваловская крест. Евпла Пантелемонова Видякина дочь. поруч. поч. Над Офонинским озером крест. Фёдор Поликарп, Карп... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1902
Мать ребёнка: Замятина Акилина Лаврентиева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1874