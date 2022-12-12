Замятина (?) Александра Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1850
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак,Вятской округи, Костинского прихода, д. что была починком Ивана Тюкалова, крестьянина Поликарпа Парфемева Сандалова
Рождение ребёнка
02.06.1851
Отец ребёнка: Замятин Степан Герасимович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.08.1852
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Замятин Степан Герасимович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно