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Замятина (?) Александра Ульянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1850

Муж: Замятин Степан Герасимович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак,Вятской округи, Костинского прихода, д. что была починком Ивана Тюкалова, крестьянина Поликарпа Парфемева Сандалова
Рождение ребёнка
02.06.1851

Сын: Замятин Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Замятин Степан Герасимович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.08.1852

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Замятин Степан Герасимович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандалов Поликарп Парфемевич

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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