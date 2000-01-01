Замятина (Видякина) Евдокия Евплантева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1874 ст.
1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених первый брак 21 год невеста 19 лет дер. Коноваловская крест. Евпла Пантелемонова Видякина дочь. поруч. поч. Над Офонинским озером крест. Фёдор Поликарп, Карп... Показать все
Смерть
После 1874