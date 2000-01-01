Замятина (Видякина) Евдокия Евплантева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Видякина) Евдокия Евплантева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1874 ст.

Муж: Замятин Фёдор Степанович

1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених первый брак 21 год невеста 19 лет дер. Коноваловская крест. Евпла Пантелемонова Видякина дочь. поруч. поч. Над Офонинским озером крест. Фёдор Поликарп, Карп... Показать все
Смерть
После 1874
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