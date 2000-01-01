Замятина (?) Агафия Васильевна
Место рожденияп. Бзделевского
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Бзделевского
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Матрона Герасимовна
Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1785
Сын: Замятин Степан Герасимович
Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1789
Сын: Замятин Сидор Герасимович
Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1792
Сын: Замятин Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1816