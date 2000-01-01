Замятина (?) Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятина (?) Агафия Васильевна

Замятина (?) Агафия Васильевна

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Место рождения

п. Бзделевского

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Бзделевского
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Матрона Герасимовна

Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1785

Сын: Замятин Степан Герасимович

Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Замятин Сидор Герасимович

Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1792

Сын: Замятин Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Замятин Пётр Герасимович

Отец ребёнка: Замятин Герасим Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Герасим Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1816
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