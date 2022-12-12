Замятина (Шишкина) Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1752 ст.
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
1752г. МК Камешницкое (свадьба) жених означеного прихода Слободского уезда Чепецкого стана Сморкаловской ? дер. Над Озером крест. отрок невеста того же прихода Спецыловского стану дер. Ключевской крес... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1755 ст.
Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1763
Сын: Замятин Герасим Филиппович
Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ральникова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Шабардина Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Зинаида Филипповна
Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Зорина Степанида Филипповна
Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Кутергина Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1777
д. Озерные (Над оз.Афонинским)