Замятина (Шишкина) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Шишкина) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1744

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.07.1752 ст.

Муж: Замятин Филип Иванович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
1752г. МК Камешницкое (свадьба) жених означеного прихода Слободского уезда Чепецкого стана Сморкаловской ? дер. Над Озером крест. отрок невеста того же прихода Спецыловского стану дер. Ключевской крес... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1755 ст.

Сын: Замятин Кирил Филиппович

Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1763

Сын: Замятин Герасим Филиппович

Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ральникова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Шабардина Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Зинаида Филипповна

Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Зорина Степанида Филипповна

Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Кутергина Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Замятин Филип Иванович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1777
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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