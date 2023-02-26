Конохова Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Сырицын Иван ст
Мать: Сырицина Анисия Титова
Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов
Сын: Конохов Иван мл.
Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов
Дочь: (Конохова) Анастасия Нестерова
Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов
Дочь: (Конохова) Елена Нестерова
Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов
Сын: Конохов Стефан Нестерович
Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов
Дочь: (Конохова) Пелагея Нестерова
Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов
Дочь: (Конохова) Антонина Нестерова
Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов
Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов
Сын: Конохов Александр Нестеров
Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов
Дочь: (Конохова) Анна Нестерова
Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов
Дочь: (Конохова) Акилина Нестерова
Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов