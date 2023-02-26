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Конохова Параскева Иванова

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Сырицын Иван ст

Мать: Сырицина Анисия Титова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Конохов Нестор Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Конохов Иоанн Нестеров

Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1887

Сын: Конохов Иван мл.

Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1890

Дочь: (Конохова) Анастасия Нестерова

Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1892

Дочь: (Конохова) Елена Нестерова

Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1895

Сын: Конохов Стефан Нестерович

Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1898

Дочь: (Конохова) Пелагея Нестерова

Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: (Конохова) Антонина Нестерова

Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов

Рождение ребёнка
30.03.1905

Сын: Конохов Иоанн Несторов

Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов

Рождение ребёнка
09.04.1906

Сын: Конохов Александр Нестеров

Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов

Рождение ребёнка
28.06.1907

Дочь: (Конохова) Анна Нестерова

Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов

Рождение ребёнка
10.06.1908

Дочь: (Конохова) Акилина Нестерова

Отец ребёнка: Конохов Нестор Павлов

Смерть
Неизвестно

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