Борисенкова (Сырицина) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения17.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1881
Отец: Сырицын Иван ст
Мать: Сырицина Анисия Титова
Бракосочетание
01.11.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1900
Дочь: Ульяния Семёнова
Отец ребёнка: Борисенков (бориснев) Семён Ильин
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1903
Сын: Борисенков (бориснев) Иван Семёнов
Отец ребёнка: Борисенков (бориснев) Семён Ильин
Рождение ребёнка
06.11.1905
Сын: Борисенков Павел Семёнович
Отец ребёнка: Борисенков (бориснев) Семён Ильин
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1909
Сын: Борисенков Григорий Семёнов
Отец ребёнка: Борисенков (бориснев) Семён Ильин
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно