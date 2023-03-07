Борисенкова (Сырицина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисенкова (Сырицина) Анна Иванова

Борисенкова (Сырицина) Анна Иванова

avatar

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1881

Отец: Сырицын Иван ст

Мать: Сырицина Анисия Титова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1898

Муж: Борисенков (бориснев) Семён Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1900

Дочь: Ульяния Семёнова

Отец ребёнка: Борисенков (бориснев) Семён Ильин

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1903

Сын: Борисенков (бориснев) Иван Семёнов

Отец ребёнка: Борисенков (бориснев) Семён Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Борисенков Павел Семёнович

Отец ребёнка: Борисенков (бориснев) Семён Ильин

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1909

Сын: Борисенков Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Борисенков (бориснев) Семён Ильин

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close