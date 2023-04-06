Борисенков (Бориснев) Семён Ильин
Место рождения
Дата рождения16.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1879
Бракосочетание
01.11.1898
Жена: Борисенкова Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1900
Дочь: Ульяния Семёнова
Мать ребёнка: Борисенкова Анна Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1903
Сын: Борисенков (бориснев) Иван Семёнов
Мать ребёнка: Борисенкова Анна Иванова
Рождение ребёнка
06.11.1905
Сын: Борисенков Павел Семёнович
Мать ребёнка: Борисенкова Анна Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1909
Сын: Борисенков Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Борисенкова Анна Иванова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 6 Кравоштанс. полк
Смерть
Неизвестно