Борисенков (Бориснев) Семён Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенков (Бориснев) Семён Ильин

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1879

Отец: Заикин (борисенков) Илья Борисов

Мать: Борисенкова Марина Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1898

Жена: Борисенкова Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1900

Дочь: Ульяния Семёнова

Мать ребёнка: Борисенкова Анна Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1903

Сын: Борисенков (бориснев) Иван Семёнов

Мать ребёнка: Борисенкова Анна Иванова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Борисенков Павел Семёнович

Мать ребёнка: Борисенкова Анна Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1909

Сын: Борисенков Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Борисенкова Анна Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 6 Кравоштанс. полк
Смерть
Неизвестно
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