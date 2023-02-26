Борисенкова Марина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.04.1879
Сын: Борисенков (бориснев) Семён Ильин
Отец ребёнка: Заикин (борисенков) Илья Борисов
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно