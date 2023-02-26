Борисенкова Марина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенкова Марина Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.1875

Муж: Заикин (борисенков) Илья Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.04.1879

Сын: Борисенков (бориснев) Семён Ильин

Отец ребёнка: Заикин (борисенков) Илья Борисов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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