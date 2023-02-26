(Конохова) Анастасия Нестерова
Место рождения
Дата рождения20.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1890
Отец: Конохов Нестор Павлов
Бракосочетание
24.01.1911
Муж: Мефодий Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1912
Дочь: Татьяна Мефодиева
Отец ребёнка: Мефодий Дмитриев
Рождение ребёнка
26.01.1914
Дочь: Мария Мефодиева
Отец ребёнка: Мефодий Дмитриев
Смерть
Неизвестно