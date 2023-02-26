(Конохова) Анастасия Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Конохова) Анастасия Нестерова

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1890

Отец: Конохов Нестор Павлов

Мать: Конохова Параскева Иванова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1911

Муж: Мефодий Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1912

Дочь: Татьяна Мефодиева

Отец ребёнка: Мефодий Дмитриев

Рождение ребёнка
26.01.1914

Дочь: Мария Мефодиева

Отец ребёнка: Мефодий Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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