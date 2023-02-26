Конохов Александр Нестеров
Место рожденияд.Сырицы Лавейкины Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.04.1906
Дата смерти17.04.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1906
Отец: Конохов Нестор Павлов
д.Сырицы Лавейкины Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.04.1906
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.