Конохов Александр Нестеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонохов Александр Нестеров

Конохов Александр Нестеров

avatar

Место рождения

д.Сырицы Лавейкины Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.04.1906

Дата смерти

17.04.1906

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1906

Отец: Конохов Нестор Павлов

Мать: Конохова Параскева Иванова

д.Сырицы Лавейкины Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.04.1906
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close