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Конохов Иоанн Несторов

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.03.1905

Дата смерти

06.04.1905

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905

Отец: Конохов Нестор Павлов

Мать: Конохова Параскева Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.04.1905
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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