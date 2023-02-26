Конохов Иоанн Несторов
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.03.1905
Дата смерти06.04.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905
Отец: Конохов Нестор Павлов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.04.1905
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.