(Конохова) Анна Нестерова
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.06.1907
Дата смерти04.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1907
Отец: Конохов Нестор Павлов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.07.1907
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.