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(Конохова) Анна Нестерова

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.06.1907

Дата смерти

04.07.1907

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1907

Отец: Конохов Нестор Павлов

Мать: Конохова Параскева Иванова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.07.1907
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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