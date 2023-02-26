Сырицин Василий Иванов
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1884
Отец: Сырицын Иван ст
Мать: Сырицина Анисия Титова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1906
Жена: Татьяна Кононова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1906
Мать ребёнка: Татьяна Кононова
Рождение ребёнка
19.03.1908
Мать ребёнка: Татьяна Кононова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Кононова
Рождение ребёнка
03.05.1914
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Кононова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1916
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Кононова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Корнилов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Кононова
Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Сырицы
Смерть
Неизвестно