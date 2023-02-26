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Сырицин Василий Иванов

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1884

Отец: Сырицын Иван ст

Мать: Сырицина Анисия Титова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1906

Жена: Татьяна Кононова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1906

Сын: Сырицин Николай Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Кононова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1908

Сын: Сырицин Яков Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Кононова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Кононова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1914

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Кононова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1916

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Кононова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Корнилов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Кононова

Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Сырицы
Смерть
Неизвестно
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