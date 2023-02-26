Корнилов Дмитрий Васильевич
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н,д.Сырицы
Дата рождения1921
Дата смерти16.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Сырицин Василий Иванов
Мать: Татьяна Кононова
Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Сырицы
Смерть
16.07.1941
Украинская ССР, Киевская обл., Белоцерковский р-н, г. Белая Церковь
Причина смерти: На войне пропал без вести