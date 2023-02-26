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Корнилов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Сырицы

Дата рождения

1921

Дата смерти

16.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Сырицин Василий Иванов

Мать: Татьяна Кононова

Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Сырицы
Смерть
16.07.1941
Украинская ССР, Киевская обл., Белоцерковский р-н, г. Белая Церковь
Причина смерти: На войне пропал без вести
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