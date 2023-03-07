(Борисенкова) Татьяна Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Борисенкова) Татьяна Кононова

(Борисенкова) Татьяна Кононова

avatar

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888

Отец: Борисенков Конон Ильин

Мать: Борисенкова Марфа Павлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1906

Муж: Сырицин Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1906

Сын: Сырицин Николай Васильев

Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1908

Сын: Сырицин Яков Васильев

Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1914

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1914
Рождение ребёнка
01.07.1916

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Корнилов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов

Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Сырицы
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close