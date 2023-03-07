(Борисенкова) Татьяна Кононова
Место рождения
Дата рождения08.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888
Отец: Борисенков Конон Ильин
Бракосочетание
16.01.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1906
Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов
Рождение ребёнка
19.03.1908
Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов
Рождение ребёнка
03.05.1914
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1914
Рождение ребёнка
01.07.1916
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Корнилов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Сырицин Василий Иванов
Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Сырицы
Смерть
Неизвестно