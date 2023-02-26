Сырицин Яков Васильев
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.03.1908
Дата смерти09.01.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1908
Отец: Сырицин Василий Иванов
Мать: Татьяна Кононова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.01.1910
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Ворушенском кладбище