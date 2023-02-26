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Сырицин Яков Васильев

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.03.1908

Дата смерти

09.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1908

Отец: Сырицин Василий Иванов

Мать: Татьяна Кононова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.01.1910
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Ворушенском кладбище
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