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Дедов Конон Константинов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

05.03.1782

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1754 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1782

Отец: Дедов Константин Терентьев

Мать: Дедова Дарья Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.204 оп.2 д.2 Метрическая книга церквей Егорьевска и Егорьевской округи 1782 | СФ
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Дедов Кирилл Кононов

Мать ребёнка: Дедова Мария Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Дедов Егор Кононов

Мать ребёнка: Дедова Мария Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Дедов Леонтий Кононов

Мать ребёнка: Дедова Мария Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Мария Сидорова

Смерть
1831
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Сведения из РС 1834 - см. фото | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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