Дедов Конон Константинов
Место рождения
Дата рождения05.03.1782
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1782
Отец: Дедов Константин Терентьев
Мать: Дедова Дарья Тимофеева
ф.204 оп.2 д.2 Метрическая книга церквей Егорьевска и Егорьевской округи 1782 | СФ
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Дедов Кирилл Кононов
Мать ребёнка: Дедова Мария Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Дедов Егор Кононов
Мать ребёнка: Дедова Мария Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Дедова Мария Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Мария Сидорова
Смерть
1831
Сведения из РС 1834 - см. фото | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино