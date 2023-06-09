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Дедова Дарья Тимофеева

Место рождения

Дмитровцы, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Дмитровцы, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Дедов Никита Константинов

Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Около 1768

Муж: Дедов Константин Терентьев

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Лётова Ирина Константинова

Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.03.1782

Сын: Дедов Конон Константинов

Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.204 оп.2 д.2 Метрическая книга церквей Егорьевска и Егорьевской округи 1782 | СФ
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Дедов Филипп Константинов

Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1787

Сын: Дедов Ермолай Константинов

Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино