Дедова Дарья Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Дедов Никита Константинов
Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев
Бракосочетание
Около 1768
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Лётова Ирина Константинова
Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев
Рождение ребёнка
05.03.1782
Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев
ф.204 оп.2 д.2 Метрическая книга церквей Егорьевска и Егорьевской округи 1782 | СФ
Место жительства
1782
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Дедов Филипп Константинов
Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев
Рождение ребёнка
10.07.1787
Сын: Дедов Ермолай Константинов
Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев
Смерть
Неизвестно
Коломенского у. дер. Тимшино