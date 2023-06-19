Дедов Леонтий Кононов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Дедов Конон Константинов
Мать: Дедова Мария Сидорова
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
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Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Дедов Константин Леонтиев
Мать ребёнка: Дедова Дарья Афанасьева
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Дарья Афанасьева
Смерть
Неизвестно