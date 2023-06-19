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Дедов Леонтий Кононов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Дедов Конон Константинов

Мать: Дедова Мария Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
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Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Дедов Константин Леонтиев

Мать ребёнка: Дедова Дарья Афанасьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1850
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Дарья Афанасьева

Смерть
Неизвестно