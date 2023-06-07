Дедова Мария Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедова Мария Сидорова

Дедова Мария Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Дедов Кирилл Кононов

Отец ребёнка: Дедов Конон Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Дедов Егор Кононов

Отец ребёнка: Дедов Конон Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Дедов Леонтий Кононов

Отец ребёнка: Дедов Конон Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Конон Константинов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close