Дедова Мария Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Дедов Кирилл Кононов
Отец ребёнка: Дедов Конон Константинов
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Дедов Егор Кононов
Отец ребёнка: Дедов Конон Константинов
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Дедов Конон Константинов
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно