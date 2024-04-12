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Дедов Кирилл Кононов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

15.12.1839

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Дедов Конон Константинов

Мать: Дедова Мария Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1811
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Татьяна Кириллова

Мать ребёнка: Дедова Степанида Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Матрена Кириллова

Мать ребёнка: Дедова Степанида Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Марфа Кириллова

Мать ребёнка: Дедова Степанида Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Дедов Емельян Кириллов

Мать ребёнка: Дедова Степанида Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Степанида Тимофеева

Смерть
15.12.1839
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от водяной | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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