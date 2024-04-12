Дедов Кирилл Кононов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти15.12.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Дедов Конон Константинов
Мать: Дедова Мария Сидорова
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Татьяна Кириллова
Мать ребёнка: Дедова Степанида Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Матрена Кириллова
Мать ребёнка: Дедова Степанида Тимофеева
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Марфа Кириллова
Мать ребёнка: Дедова Степанида Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Дедова Степанида Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1839
Причина смерти: от водяной | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино