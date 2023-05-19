Дедов Константин Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Дедов Терентий Авдеев
Мать: Дедова Акилина Васильева
Упоминание
1757
ЦИАМ ф. 203, опись 747, д. 252 т.2 Исповедные с. Ивановского 1757 г. | ЦИАМ ф. 203, опись 747, д. 252 т.2 Исповедные ведомости Коломенского уезда Зарецкой десятины Сергиевской церкви с. Ивановского ... Показать все
Бракосочетание
Между 1758 и 1761
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Ксения Константинова
Мать ребёнка: Дедова Гликерия (Анна?) Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Дедова Гликерия (Анна?) Ларионова
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Дедов Никита Константинов
Мать ребёнка: Дедова Дарья Тимофеева
Бракосочетание
Около 1768
Жена: Дедова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Лётова Ирина Константинова
Мать ребёнка: Дедова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
05.03.1782
Мать ребёнка: Дедова Дарья Тимофеева
ф.204 оп.2 д.2 Метрическая книга церквей Егорьевска и Егорьевской округи 1782 | СФ
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Дедов Филипп Константинов
Мать ребёнка: Дедова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
10.07.1787
Сын: Дедов Ермолай Константинов
Мать ребёнка: Дедова Дарья Тимофеева
Смерть
1827
Сведения из РС 1834г - см. фото