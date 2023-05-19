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Дедов Константин Терентьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Дедов Терентий Авдеев

Мать: Дедова Акилина Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1757
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ ф. 203, опись 747, д. 252 т.2 Исповедные с. Ивановского 1757 г. | ЦИАМ ф. 203, опись 747, д. 252 т.2 Исповедные ведомости Коломенского уезда Зарецкой десятины Сергиевской церкви с. Ивановского ... Показать все
Бракосочетание
Между 1758 и 1761

Жена: Дедова Гликерия (Анна?) Ларионова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Ксения Константинова

Мать ребёнка: Дедова Гликерия (Анна?) Ларионова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Дедов Аника Константинов

Мать ребёнка: Дедова Гликерия (Анна?) Ларионова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1763
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Дедов Никита Константинов

Мать ребёнка: Дедова Дарья Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Около 1768

Жена: Дедова Дарья Тимофеева

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Лётова Ирина Константинова

Мать ребёнка: Дедова Дарья Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.03.1782

Сын: Дедов Конон Константинов

Мать ребёнка: Дедова Дарья Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.204 оп.2 д.2 Метрическая книга церквей Егорьевска и Егорьевской округи 1782 | СФ
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Дедов Филипп Константинов

Мать ребёнка: Дедова Дарья Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1787

Сын: Дедов Ермолай Константинов

Мать ребёнка: Дедова Дарья Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1827
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Сведения из РС 1834г - см. фото