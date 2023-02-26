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Андрей Яковлев

Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Яков Сергеев

Мать: Акилина Кононова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1820

Жена: Агрипина Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Аким Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1830

Сын: Павел Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1833

Сын: Георгий Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1836

Сын: Мина Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1839

Сын: Никита Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Рождение ребёнка
05.08.1842

Сын: Дометий Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.05.1843

Жена: Фёкла Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1844

Дочь: София Андреева

Мать ребёнка: Фёкла Трофимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1845

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: Фёкла Трофимова

Рождение ребёнка
10.02.1847

Сын: Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Фёкла Трофимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1848

Дочь: Ефросиния Андреева

Мать ребёнка: Фёкла Трофимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1850

Дочь: Матрона Андреева

Мать ребёнка: Фёкла Трофимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1854

Сын: Илья Андреев

Мать ребёнка: Фёкла Трофимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1857

Дочь: Васса Андреева

Мать ребёнка: Фёкла Трофимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Мирон Андреев

Мать ребёнка: Фёкла Трофимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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