Андрей Яковлев
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Яков Сергеев
Мать: Акилина Кононова
Жена: Агрипина Максимова
Сын: Аким Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Сын: Павел Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Сын: Георгий Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Сын: Мина Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Сын: Никита Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Сын: Дометий Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Жена: Фёкла Трофимова
Дочь: София Андреева
Мать ребёнка: Фёкла Трофимова
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: Фёкла Трофимова
Сын: Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Фёкла Трофимова
Дочь: Ефросиния Андреева
Мать ребёнка: Фёкла Трофимова
Дочь: Матрона Андреева
Мать ребёнка: Фёкла Трофимова
Сын: Илья Андреев
Мать ребёнка: Фёкла Трофимова
Дочь: Васса Андреева
Мать ребёнка: Фёкла Трофимова
Сын: Мирон Андреев
Мать ребёнка: Фёкла Трофимова