Аким Андреев
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Андрей Яковлев
Мать: Агрипина Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1847
Жена: Параскева (по крёстному)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1857
Сын: Никита Акимов
Мать ребёнка: Параскева (по крёстному)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1858
Дочь: Васса Акимова
Мать ребёнка: Параскева (по крёстному)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1961
Сын: Георгий Акимов
Мать ребёнка: Параскева (по крёстному)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно