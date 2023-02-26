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Аким Андреев

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Андрей Яковлев

Мать: Агрипина Максимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1847

Жена: Параскева (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Никита Акимов

Мать ребёнка: Параскева (по крёстному)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1858

Дочь: Васса Акимова

Мать ребёнка: Параскева (по крёстному)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1961

Сын: Георгий Акимов

Мать ребёнка: Параскева (по крёстному)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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