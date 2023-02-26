Параскева (по крёстному)
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.05.1847
Муж: Аким Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1857
Сын: Никита Акимов
Отец ребёнка: Аким Андреев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1858
Дочь: Васса Акимова
Отец ребёнка: Аким Андреев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1961
Сын: Георгий Акимов
Отец ребёнка: Аким Андреев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно