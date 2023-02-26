Параскева (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева (по крёстному)

Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Андрей

Мать: ?

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1847

Муж: Аким Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Никита Акимов

Отец ребёнка: Аким Андреев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1858

Дочь: Васса Акимова

Отец ребёнка: Аким Андреев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1961

Сын: Георгий Акимов

Отец ребёнка: Аким Андреев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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