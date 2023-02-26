Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева (по крёстному)

Мать ребёнка: ?

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Минаев Мина Андреев

Мать ребёнка: ?

д.Понасенки ( Максимово ) Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Дамиан Андреев

Мать ребёнка: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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