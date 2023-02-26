Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева (по крёстному)
Мать ребёнка: ?
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Минаев Мина Андреев
Мать ребёнка: ?
д.Понасенки ( Максимово ) Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Дамиан Андреев
Мать ребёнка: ?
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно