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Агрипина Максимова

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

01.04.1843

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: ?

Мать: ?

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1820

Муж: Андрей Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Аким Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1830

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1833

Сын: Георгий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1836

Сын: Мина Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1839

Сын: Никита Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
05.08.1842

Сын: Дометий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1843
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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