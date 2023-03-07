Агрипина Максимова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти01.04.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1820
Муж: Андрей Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Сын: Аким Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1830
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1833
Сын: Георгий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1836
Сын: Мина Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1839
Сын: Никита Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
05.08.1842
Сын: Дометий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1843
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище