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София Андреева

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.09.1844

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1844

Отец: Андрей Яковлев

Мать: Фёкла Трофимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1860

Муж: Григорий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1864

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Васса Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1872

Сын: Лука Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1872

Сын: Парфений Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1873

Сын: Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1875

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1875

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1877

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1880

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1882

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анна (Игнатова)

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1885

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1886
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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