София Андреева
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.09.1844
Дата смерти1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1844
Отец: Андрей Яковлев
Мать: Фёкла Трофимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1860
Муж: Григорий Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1864
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Васса Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
06.02.1872
Сын: Лука Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
06.02.1872
Сын: Парфений Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
21.04.1873
Сын: Фёдор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
18.01.1875
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
21.12.1875
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
29.08.1877
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
03.11.1880
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
05.08.1882
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анна (Игнатова)
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
25.06.1885
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Смерть
1886
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище