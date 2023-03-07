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Васса Григорьева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Григорий Стефанов

Мать: София Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1883

Муж: Трофим Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Григорий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Данилов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Иоанн Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Данилов

Рождение ребёнка
11.06.1890

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Трофим Данилов

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Стефан Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Данилов

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анисия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Данилов

Рождение ребёнка
?.06.1896

Сын: Пётр Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Данилов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Стефанида Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Данилов

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Марфа Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Данилов

Смерть
Неизвестно
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