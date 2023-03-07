Васса Григорьева
Место рождения
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Григорий Стефанов
Мать: София Андреева
Бракосочетание
02.11.1883
Муж: Трофим Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Григорий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Данилов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Иоанн Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Данилов
Рождение ребёнка
11.06.1890
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Трофим Данилов
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Стефан Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Данилов
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анисия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Данилов
Рождение ребёнка
?.06.1896
Сын: Пётр Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Данилов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Стефанида Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Данилов
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Марфа Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Данилов
Смерть
Неизвестно