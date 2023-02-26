Трофим Данилов
Место рожденияд.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Даниил Стефанов
Мать: Евдокия Петрова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1883
Жена: Васса Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Григорий Трофимов
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
1888
Сын: Иоанн Трофимов
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
11.06.1890
Сын: Пётр ст
Мать ребёнка: Васса Григорьева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Стефан Трофимов
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анисия Трофимова
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
?.06.1896
Сын: Пётр Трофимов
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Стефанида Трофимова
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Марфа Трофимова
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Смерть
Неизвестно