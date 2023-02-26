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Трофим Данилов

Место рождения

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Даниил Стефанов

Мать: Евдокия Петрова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1883

Жена: Васса Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Григорий Трофимов

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Рождение ребёнка
1888

Сын: Иоанн Трофимов

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Рождение ребёнка
11.06.1890

Сын: Пётр ст

Мать ребёнка: Васса Григорьева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Стефан Трофимов

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анисия Трофимова

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Рождение ребёнка
?.06.1896

Сын: Пётр Трофимов

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Стефанида Трофимова

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Марфа Трофимова

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Смерть
Неизвестно
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