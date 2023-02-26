Даниил Стефанов
Место рожденияд.Михали ( или Суханы ) Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Михали ( или Суханы ) Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Трофим Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Яков Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1873
Жена: Евдокия Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1875
Дочь: Параскева Данилова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Алексей Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Александр Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
27.09.1882
Сын: Григорий Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
12.10.1885
Сын: Лука Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
10.12.1888
Сын: Николай Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
28.12.1891
Дочь: Домника Данилова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
08.07.1894
Сын: Антоний Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
23.10.1897
Сын: Дмитрий Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно