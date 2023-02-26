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Даниил Стефанов

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Место рождения

д.Михали ( или Суханы ) Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Михали ( или Суханы ) Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Трофим Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Яков Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1873

Жена: Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1875

Дочь: Параскева Данилова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Алексей Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Александр Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
27.09.1882

Сын: Григорий Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1885

Сын: Лука Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1888

Сын: Николай Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1891

Дочь: Домника Данилова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1894

Сын: Антоний Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Дмитрий Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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