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Яков Данилов

Место рождения

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Даниил Стефанов

Мать: Евдокия Петрова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.06.1888

Жена: Харитина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Харитина Фёдорова

Рождение ребёнка
30.11.1896

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Харитина Фёдорова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Илларион Яковлев

Мать ребёнка: Харитина Фёдорова

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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