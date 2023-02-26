Яков Данилов
Место рожденияд.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Даниил Стефанов
Мать: Евдокия Петрова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.06.1888
Жена: Харитина Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Иоанн Яковлев
Мать ребёнка: Харитина Фёдорова
Рождение ребёнка
30.11.1896
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Харитина Фёдорова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Илларион Яковлев
Мать ребёнка: Харитина Фёдорова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно