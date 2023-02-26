Харитина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритина Фёдорова

Харитина Фёдорова

avatar

Место рождения

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Фёдор (Андреев)

Мать: Стефанида (Трофимова)

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.06.1888

Муж: Яков Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Яков Данилов

Рождение ребёнка
30.11.1896

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Данилов

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Илларион Яковлев

Отец ребёнка: Яков Данилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close