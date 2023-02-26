Харитина Фёдорова
Место рожденияд.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Фёдор (Андреев)
Мать: Стефанида (Трофимова)
д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.06.1888
Муж: Яков Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: Яков Данилов
Рождение ребёнка
30.11.1896
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Данилов
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Илларион Яковлев
Отец ребёнка: Яков Данилов
Смерть
Неизвестно