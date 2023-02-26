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Стефанида (Трофимова)

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Место рождения

д.Лисеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лисеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.07.1835

Муж: Фёдор (Андреев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1837

Дочь: Стефанида Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)

Рождение ребёнка
1842

Сын: Демид Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)

Рождение ребёнка
15.03.1844

Дочь: Дария ст

Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1847

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Харитина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Дария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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