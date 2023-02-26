Стефанида (Трофимова)
Место рожденияд.Лисеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лисеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.07.1835
Муж: Фёдор (Андреев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1837
Дочь: Стефанида Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Демид Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)
Рождение ребёнка
15.03.1844
Дочь: Дария ст
Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)
Рождение ребёнка
16.02.1847
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Харитина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)
д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Дария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Андреев)
д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно