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Дария Фёдорова

Место рождения

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

До 1817 г.р.

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Фёдор (Андреев)

Мать: Стефанида (Трофимова)

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Пётр Георгиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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