Дария Фёдорова
Место рожденияд.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Фёдор (Андреев)
Мать: Стефанида (Трофимова)
д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1894
Муж: Пётр Георгиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно