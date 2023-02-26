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Фёдор (Андреев)

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Место рождения

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Авдей Филиппов

Мать: ?

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1833

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Анна Павлова

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.07.1835

Жена: Стефанида (Трофимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1837

Дочь: Стефанида Фёдорова

Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)

Рождение ребёнка
1842

Сын: Демид Фёдоров

Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)

Рождение ребёнка
15.03.1844

Дочь: Дария ст

Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1847

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Харитина Фёдорова

Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Дария Фёдорова

Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)

д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Павлова

Смерть
Неизвестно
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