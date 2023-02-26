Фёдор (Андреев)
Место рожденияд.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Авдей Филиппов
Мать: ?
д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1833
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Анна Павлова
Бракосочетание
18.07.1835
Жена: Стефанида (Трофимова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1837
Дочь: Стефанида Фёдорова
Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Демид Фёдоров
Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)
Рождение ребёнка
15.03.1844
Дочь: Дария ст
Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)
Рождение ребёнка
16.02.1847
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Харитина Фёдорова
Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)
д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Дария Фёдорова
Мать ребёнка: Стефанида (Трофимова)
д.Литвяки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Павлова
Смерть
Неизвестно