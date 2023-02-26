Акилина Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1803
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Илья Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Ефимия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Сергеев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1824
Сын: Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
26.05.1832
Дочь: Феодосия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Сергеев
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Сергеев
Смерть
Неизвестно