Акилина Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Кононова

Акилина Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1803

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Илья Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Ефимия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Сергеев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1824

Сын: Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Рождение ребёнка
26.05.1832

Дочь: Феодосия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Сергеев

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Сергеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close