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Илья Яковлев

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

До 1806 г.р.

Жена

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Яков Сергеев

Мать: Акилина Кононова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.01.1831

Жена: Агрипина (Евдокия) Евстафиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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