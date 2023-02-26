Илья Яковлев
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Яков Сергеев
Мать: Акилина Кононова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.01.1831
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно