Яков Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти20.08.1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1803
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Акилина Кононова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Илья Яковлев
Мать ребёнка: Акилина Кононова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Ефимия Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Кононова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1824
Сын: Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Акилина Кононова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Кононова
Рождение ребёнка
26.05.1832
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Кононова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Кононова
Смерть
20.08.1833
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.