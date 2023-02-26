Яков Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

20.08.1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1803

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Кононова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Илья Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Кононова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Ефимия Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Кононова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1824

Сын: Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Кононова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Кононова

Рождение ребёнка
26.05.1832

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Кононова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Кононова

Смерть
20.08.1833
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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