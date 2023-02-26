Ефимия Яковлева
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Яков Сергеев
Мать: Акилина Кононова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1836
Муж: Трофим (Александров)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1844
Дочь: Васса Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Александров)
Рождение ребёнка
07.09.1847
Сын: Аким Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Александров)
Рождение ребёнка
1851
Сын: Конон Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Александров)
Рождение ребёнка
07.09.1853
Сын: Аким мл
Отец ребёнка: Трофим (Александров)
Рождение ребёнка
04.05.1857
Дочь: Ирина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Александров)
Рождение ребёнка
14.10.1860
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Александров)
Смерть
Неизвестно