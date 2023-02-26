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Ефимия Яковлева

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Яков Сергеев

Мать: Акилина Кононова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1836

Муж: Трофим (Александров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1844

Дочь: Васса Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Александров)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1847

Сын: Аким Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Александров)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Конон Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Александров)

Рождение ребёнка
07.09.1853

Сын: Аким мл

Отец ребёнка: Трофим (Александров)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1857

Дочь: Ирина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Александров)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1860

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Александров)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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