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Трофим (Александров)

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Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.07.1836

Жена: Ефимия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1844

Дочь: Васса Трофимова

Мать ребёнка: Ефимия Яковлева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1847

Сын: Аким Трофимов

Мать ребёнка: Ефимия Яковлева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Конон Трофимов

Мать ребёнка: Ефимия Яковлева

Рождение ребёнка
07.09.1853

Сын: Аким мл

Мать ребёнка: Ефимия Яковлева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1857

Дочь: Ирина Трофимова

Мать ребёнка: Ефимия Яковлева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1860

Дочь: Анна Трофимова

Мать ребёнка: Ефимия Яковлева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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