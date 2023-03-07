Трофим (Александров)
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1836
Жена: Ефимия Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1844
Дочь: Васса Трофимова
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
07.09.1847
Сын: Аким Трофимов
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
1851
Сын: Конон Трофимов
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
07.09.1853
Сын: Аким мл
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
04.05.1857
Дочь: Ирина Трофимова
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
14.10.1860
Дочь: Анна Трофимова
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Смерть
Неизвестно