Сухих Фёдор Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740 ст.
Дата смерти1814 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: Сухих Мирон Фёдорович
Мать: Сухих Евдоки Иванова
Бракосочетание
22.01.1757 ст.
Жена: Сухих Ирина Назарова
1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Уржумского уезда Новопоселенской волости села Ботылинского житель Назар Назаров ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Сухих Ирина Назарова
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Сухих Ирина Назарова
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Сухих Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Сухих Ирина Назарова
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Сухих Ирина Назарова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1814 ст.