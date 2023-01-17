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Сухих Фёдор Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

1814 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: Сухих Мирон Фёдорович

Мать: Сухих Евдоки Иванова

Бракосочетание
22.01.1757 ст.

Жена: Сухих Ирина Назарова

1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Уржумского уезда Новопоселенской волости села Ботылинского житель Назар Назаров ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1762

Сын: Сухих Абрам Фёдорович

Мать ребёнка: Сухих Ирина Назарова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Сухих Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Сухих Ирина Назарова

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Сухих Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Сухих Ирина Назарова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Сухих Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Сухих Ирина Назарова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1814 ст.
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