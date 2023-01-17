Сухих Мирон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Сухих Фёдор Юдинович
Мать: Сухих Марина
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Сухих Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Неонила Мироновна
Мать ребёнка: Сухих Евдоки Иванова
Рождение ребёнка
1740 ст.
Мать ребёнка: Сухих Евдоки Иванова
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: Сухих Марья Мироновна
Мать ребёнка: Сухих Евдоки Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Евдоки Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763