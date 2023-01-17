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Сухих Мирон Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Сухих Фёдор Юдинович

Мать: Сухих Марина

Рождение ребёнка
1727

Сын: Сухих Феоктист Миронович

Мать ребёнка: Сухих Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Неонила Мироновна

Мать ребёнка: Сухих Евдоки Иванова

Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Сухих Фёдор Миронович

Мать ребёнка: Сухих Евдоки Иванова

Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: Сухих Марья Мироновна

Мать ребёнка: Сухих Евдоки Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Евдоки Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Евдокия Александрова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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