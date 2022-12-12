Сухих Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Сухих Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Сухих Фёдор Юдинович
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Сухих Фёдор Юдинович
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Сухих Фёдор Юдинович
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Сухих Фёдор Юдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухих Фёдор Юдинович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710