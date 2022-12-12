Сухих Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Марина

Сухих Марина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Сухих Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Сухих Фёдор Юдинович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Сухих Мирон Фёдорович

Отец ребёнка: Сухих Фёдор Юдинович

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Сухих Фёдор Юдинович

Рождение ребёнка
1705

Сын: Сухих Захар Фёдорович

Отец ребёнка: Сухих Фёдор Юдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Фёдор Юдинович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close